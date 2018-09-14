Ангела Меркель повторила условия ослабления санкцией

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступила против смягчения санкций в отношении России. 14 сентября она выступила в Вильнюсе на встрече с главами государств и правительств Латвии, Литвы и Эстонии. Пока нет существенного прогресса в реализации минских соглашений, нельзя говорить о снятии санкций, заявила Меркель.

В Берлине не видят прогресса в выполнении Минских соглашений. По словам канцлера ФРГ, восстановление территориальной целостности Украины – очень важная тема для Европы. События в Украине, подчеркнула Меркель, показали, что Североатлантическому союзу необходимо уделять больше внимания вопросам обороны.

Европейский Союз в минувший четверг продлил индивидуальные санкции против России, введенные в связи с нарушением суверенитета Украины. Действие штрафных мер продлено до 15 марта 2019 года. Под санкциями, включающими заморозку активов в странах ЕС и запрет на въезд в европейские страны, остаются 155 человек и 44 юридических лица.