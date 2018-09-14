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Аман Тулеев стал ректором кемеровского вуза

Аман Тулеев

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Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал ректором местного институте. Бывший чиновник сам выбрал новое место работы. Об этом "Интерфаксу" рассказал глава региона Сергей Цивилев.

По словам губернатора, случилось "совпадение" - бывший ректор института стал депутатом, как раз тогда, когда Тулеев выбрал эту должность. На должность в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования бывший губернатор Кузбаса вступит с понедельника.

В апреле глава парламента Кемеровской области Алексей Синицын ушел в отставку для того, чтобы его пост занял Тулеев.

Аман Тулеев досрочно подал в отставку в связи с пожаром в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Тогда погибли 60 человек, в их числе более 40 детей. Отставки Тулеева требовали жители Кемерова. Президент России Владимир Путин, который приехал в город после трагедии, заявил, что такие вопросы не решаются "под камеры". Тулеев извинился за гибель людей только перед Путиным, а митингующих назвал "бузотёрами". 20 апреля Аман Тулеев заявил, что готовится уйти на покой.

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