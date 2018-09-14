Аман Тулеев стал ректором кемеровского вуза

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал ректором местного институте. Бывший чиновник сам выбрал новое место работы. Об этом "Интерфаксу" рассказал глава региона Сергей Цивилев.

По словам губернатора, случилось "совпадение" - бывший ректор института стал депутатом, как раз тогда, когда Тулеев выбрал эту должность. На должность в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования бывший губернатор Кузбаса вступит с понедельника.

В апреле глава парламента Кемеровской области Алексей Синицын ушел в отставку для того, чтобы его пост занял Тулеев.

Аман Тулеев досрочно подал в отставку в связи с пожаром в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Тогда погибли 60 человек, в их числе более 40 детей. Отставки Тулеева требовали жители Кемерова. Президент России Владимир Путин, который приехал в город после трагедии, заявил, что такие вопросы не решаются "под камеры". Тулеев извинился за гибель людей только перед Путиным, а митингующих назвал "бузотёрами". 20 апреля Аман Тулеев заявил, что готовится уйти на покой.