"Боингом" по Скрипалям: МО РФ меняет повестку?

Международная совместная следственная группа (JIT), расследующая обстоятельства гибели малайзийского "Боинга" над Донбассом в июле 2014 года, заявила, что внимательно изучит утверждения Министерства обороны России, с которыми оно выступило в понедельник.

В то же время, как говорится в заявлении следственной группы, Россия ответила не на все вопросы, которые были поставлены перед ней в мае нынешнего года. Тогда был опубликован предварительный отчет о катастрофе "Боинга", в котором был сделан вывод, что самолет был сбит из установки "Бук", принадлежавшей российской армии.

В частности, как говорится в заявлении, российская сторона проигнорировала вопрос о пометках, найденных на обломках ракеты. Кроме того, как подчеркивается в заявлении, некоторые прежние заявления Минобороны России не подтверждались после проверки фактов – в частности, утверждение о "военном самолете", якобы замеченном рядом с "Боингом".

Международная следственная группа призвала Россию предоставить все относящиеся к делу документы.

На пресс-конференции в Москве представители Минобороны России ранее заявили, что ракета, которой был сбит "Боинг", была в 1986 году поставлена на Украину и находилась на вооружении украинской армии. Российские военные возложили на Украину ответственность за гибель пассажирского лайнера и 298 человек, бывших на борту.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал эти заявления "фейком". Такого же мнения министр обороны Украины Степан Полторак. Скептически отнесся к российским заявлениям и глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

"Боинг", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года, когда на востоке Украины велись активные боевые действия между украинской армией и поддерживаемыми Россией сепаратистами. В международную следственную группу входят Нидерланды, Бельгия, Украина, Австралия и Малайзия, ее работу координируют Нидерланды.

Ситуацию обсуждают независимый авиационный эксперт Вадим Лукашевич, журналист Анатолий Баранов, военный эксперт Игорь Романенко, аналитик Леонид Мартынюк.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший

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