Глава ЦИК объяснила стопроцентное голосование в Уссурийске

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что фальсификаций при голосовании на выборах губернатора Приморья в Уссурийске не обнаружено.

Ранее сообщалось, что на некоторых участках в городе явка избирателей составила сто процентов, и столько же процентов голосов получил кандидат в губернаторы от "Единой России" Андрей Тарасенко.

В эфире телеканала "Россия 24" Пафмилова заявила, что это вполне объяснимо. "Там нет никаких злоупотреблений, - сказала она. - Это было судоходное голосование, там очень маленькие участки и коллективы - не более двадцати девяти человек. Конечно, все кто находятся на судне в море, они пришли и проголосовали".

Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся 16 сентября. На протяжении почти всего периода подсчета голосов с отрывом 5-6 процентов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Однако утром ЦИК объявила, что он проиграл.

Ищенко заявил, что в пользу его соперника было "вброшено" до 40 тысяч голосов. Он призвал жителей Приморского края к бессрочной акции протеста. С призывом выйти на улицу выступил также Алексей Навальный.

В понедельник около двух тысяч жителей Владивостока собрались возле здания городской администрации на стихийный митинг против фальсификаций на выборах.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что во Владивосток приедет специальная комиссия, которая займется проверкой сообщений о массовых вбросах голосов за кандидата от "Единой России". Она также не исключала, что результаты выборов могут быть отменены.