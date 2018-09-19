Над сирийской мирной хатой

Доброе утро!

Конституционный суд ЮАР единогласно разрешил взрослым гражданам страны приватно употреблять марихуану и хранить некоторое ее количество дома. Вести из другого полушария такие:

Российский самолет Ил-20 в Сирии был сбит сирийской ПВО. Но виноват в этом, по версии российского Минобороны, Израиль.

Кандидаты в губернаторы от “Единой России” в Приморье и Хабаровском крае предложили своим конкурентам места в региональных правительствах в обмен на выход из гонки.

По мнению немецких врачей, Петра Верзилова, скорее всего, отравили. В день, когда ему стало плохо он должен был получить результаты расследования о гибели российских журналистов в ЦАР.

На межкорейском саммите в Пхеньяне подписаны военное соглашение и совместное заявление.

Шаги, которые заметят все

Российский самолет Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, сбила ракета сирийского ПВО. Обломки уже найдены.

Первая реакция российского Минобороны была грозной: сбили-то сирийцы, но виноват в этом Израиль, якобы использовавший российский самолет для прикрытия своих F-16. Далее последовали жесткие заявления депутатов Госдумы, предлагавших даже разорвать дипломатические отношения с Израилем. Примиритель Путин сказал в телефонном разговоре с Биньямином Нетаньяху, что Россия в ответ предпримет “шаги, которые заметит все”, но все-таки отметил, что ракета была сирийская, а не израильская, и назвал случившееся “цепью трагических случайностей”.

Израиль отрицает всякую причастность к гибели российского самолета, утверждая, что сирийская ракета настигла Ил-20, когда израильские самолеты уже были в своей воздушной зоне. В конце концов свои соболезнования выразила и Сирия, назвав погибших российских военнослужащих жертвами израильской военщины.

Что Израиль делает в Сирии, объясняется (с позиций Израиля) здесь. Плюс технические комментарии военного эксперта и рассуждения политолога о возможных последствиях инцидента для региона в целом.

“Я их послал”

Во Владивосток прибыла комиссия Центризбиркома, которая займется проверкой многочисленных жалоб на нарушения на прошедших в воскресенье губернаторских выборах. По словам неожиданно проигравшего кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, к нему обращались люди из окружения кандидата-единоросса Андрея Тарасенко с предложением занять пост первого вице-губернатора. “Я их послал”, – говорит Ищенко.

У кандидата в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала сходное предложение кандидата-единоросса (он же действующий глава региона) Вячеслава Шпорта не вызвало столь резкой реакции: он согласен работать в правительстве, но свою кандидатуру с выборов все-таки не снял.

А координатора штаба Навального во Владивостоке просто задержали, хотя он никого никуда не посылал, а мирно шел на митинг.

Верзилов, ЦАР, Пригожин

Немецкий врач, занимающийся лечением издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, обнаружил косвенные признаки отравления – прямых уже нет, конкретное вещество назвать нельзя. Врач не исключил летального исхода в случае, если бы Верзилов оставался один без посторонней помощи. (Короткий трактат о ядах читайте тут.)

Источники сразу нескольких СМИ утверждают, что в день своего предполагаемого отравления Верзилов должен был получить от иностранных специалистов финальный отчет о расследовании гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике. Они собирались снимать там фильм о российских наемниках, якобы связанных с “поваром Путина” Евгением Пригожиным.

Результаты своего расследования их гибели опубликовала “Фонтанка” – оно проводилось в составе группы журналистов, которых отправило в ЦАР агентство ФАН, тоже связанное с Пригожиным. Из опубликованного текста, например, следует, что у президента ЦАР есть русский советник по нацбезопасности, и он тоже связан с Пригожиным. Уже после убийства он общался с водителем погибших журналистов.

Российские мелочи

В Петербурге дали 20 суток ареста 54-летней женщине, которую уронили при задержании на митинге против пенсионной реформы в прошлое воскресенье, после чего отправили в больницу, на выходе из которой арестовали. Предыстория тут.

Основателю альманаха moloko+ Павлу Никулину суд в Нижнем Новгороде дал двое суток ареста, то есть то, что он уже и так отсидел после задержания на презентации альманаха (и, соответственно, его очередного срыва) в воскресенье. Три из четырех презентаций выпуска альманаха, посвященного революциям, были сорваны полицией.

Уральский Центр "Э" не нашел экстремизма в призывах убивать геев, потому что они – очевидно, в отличие от “ватников”, “судей” и “мужчин” – не представляют собой социальной группы.

В Нижнем Тагиле троих полицейских, забивших до смерти задержанного, перевели из СИЗО под домашний арест (они не уволены из органов).

Российское государственное

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил в свое распоряжение “Чеченнефтехимпром”, завладеть которым очень хотела “Роснефть”. Получается, Сечину пришлось уступить.

Российские депутаты сократили себе штрафы за прогулы.

Послов Швейцарии и Нидерландов вызывали в российский МИД, чтобы отчитать за “нагнетание шпиономании”. Сегодня в Зальцбурге состоится неформальный саммит ЕС, в ходе которого премьер Великобритании Тереза Мэй расскажет о выводах спецслужб по делу об отравлении Скрипалей.

Семь ссылок

Злободневное. Интервью акциониста Петра Павленского о французской тюрьме и дальнейших планах; материал о “Словацких новобранцах” – военизированной организации, глава которой тренировался в России (в “одном из православных монастырей в пригороде Москвы”) и дружит с “Ночными волками”; анонимный, но очень интересный репортаж из китайской провинции Синьцзян о “концлагере на десять миллионов уйгуров” и, возможно, о том, что ждет всех нас в высокотехнологичных государствах будущего.

Книжки. Фрагмент эссе Сьюзен Зонтаг “Эстетика безмолвия” – из сборника “Образцы безоглядной воли”, вышедшего в “Гараже”/Ad Marginem (на обложке написано, конечно, “Сонтаг”, а кто переводил, не сказано). Главы из книги Джеймса Глика “Гений” о жизни и работе нобелевского лауреата по физике Ричарда Фейнмана.

Нейробиология. Поражающий воображение (если ходить по ссылкам) обзор о нейробиологии музыки и отрывок из книги Ольги Арнольд “Люди и звери: мифы и реальность” о собаках-прорицателях и попугаях-телепатах.

Искренне Ваши,

Семь Сорок