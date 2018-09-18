Израиль отверг обвинения России в причастности к крушению Ил-20 в Сирии. Израильская армия возложила ответственность за гибель российских военных на войска сирийского президента Башара Асада, а также Иран и экстремистскую группировку "Хезболла".

Израиль выразил соболезнования родственникам погибших россиян, но отверг сведения о том, что его самолеты во время удара по объектам сирийской армии использовали российский Ил-20 в качестве прикрытия. В израильской армии утверждают, что самолет находился за пределами зоны операции, а израильские истребители в момент крушения Ил-20 уже находились в воздушном пространстве своей страны.

Российский военный самолет Ил-20 был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны. Погибли 15 российских военных. Это произошло вчера вечером во время удара израильской авиации по объектам армии Асада в сирийской провинции Латакия. По данным СМИ, речь идет об объектах, связанных с химическим оружием.

Москва возложила ответственность за крушение на Израиль. Министерство обороны России заявило, что их не предупредили об операции в Латакии, а израильские истребители во время атаки якобы прикрывались российским самолетом и таким образом подставили его под удар. Москва назвала эти действия враждебными.

В Министерство иностранных дел России вызвали посла Израиля. Ожидается, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня обсудит крушение Ил-20 в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Армия обороны Израиля регулярно наносит удары по военным объектам Асада. При этом Россия – главный союзник сирийского президента. В последнее время российская авиация участвует в бомбардировках провинции Идлиб, где остаются вооруженные повстанцы. Международное сообщество выступает против наступления и опасается применения химического оружия в регионе.