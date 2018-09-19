Башар Асад отверг обвинения Израиля в гибели российского Ил-20

Президент Сирии Башар Асада обвинил Израиль в крушении российского Ил-20. Об этом сообщает сирийское государственное агентство САНА. "Этот печальный инцидент является результатом заносчивости израильской агрессии, которая использовала грязные методы для достижения своих грязных целей и осуществления враждебной деятельности в нашем регионе", – говорится в телеграмме, которую Асад направил президенту России Владимиру Путину.

Российский военный самолет Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября. Погибли 15 российских военнослужащих. Минобороны России обвинило в произошедшем Израиль, заявив, что его истребители во время атаки на военные объекты Асада в сирийской провинции Латакия, якобы использовали Ил-20 как прикрытие и подставили его под удар.

Израиль отвергает эти обвинения. 20 сентября, как сообщает Reuters, в Москву прилетит командующий Военно-воздушными силами страны Амикам Норкин. Он предоставит предварительные данные о крушении российского Ил-20. Ранее Израиль обвинил в гибели самолета войска Башара Асада. В Министерстве обороны страны утверждают, что Ил-20 находился за пределами зоны операции в Латакии, а израильские истребители в момент крушения российского самолета уже находились в воздушном пространстве своей страны.

Россия – главный союзник Асада в сирийском конфликте. Израиль, в свою очередь, регулярно наносит удары по его военный объектам. Путин после крушения Ил-20 пообещал усилить меры безопасности российских военных в Сирии. "Это будут такие шаги, которые заметят все", – заявил президент России.