Президенты России и Белоруссии обсудили "спорные вопросы"

В сочинской резиденции «Бочаров ручей» в пятницу, 21 сентября, прошла встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как собщает "Интерфакс", Путин предложил Лукашенко обсудить и урегулировать вопросы и споры, возникшие между Минском и Москвой в сфере сельского хозяйства и энергетике. Во встрече участвовали и главы правительств Белоруссии и России.



Среди спорных вопросов между двумя странами агентство называет запрет на импорт Россией сухого молока из Белоруссии, что создаёт сложности российским производителям кондитерских изделий. Предприятия сообщали об острой нехватке сырья, утверждая, что собственного сухого молока нужного качества в России недостаточно и оно на 15–20 процентов дороже белорусского.