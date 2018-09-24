Оппозиционному политику Алексею Навальному, который утром 24 сентября вышел из спецприемника в Москве, снова грозит административный арест. Его соратники сообщили, что сейчас его обвиняют в нарушении правил проведения митинга, которое повлекло вред здоровью человека. Речь идет об акции 9 сентября. Ранее Навального не привлекали к ответственности по этой статье. Это дело 24 сентября рассматривал Симоновский суд Москвы.

Алексея Навального задержали рано утром в понедельник прямо на выходе из спецприемника, после того, как он отбыл 30 суток административного ареста за январскую акцию "Забастовка избирателей". Политика сразу же посадили в полицейский автомобиль и увезли - как выяснилось позже, в ОВД "Даниловский". Там, по словам соратников Навального, в его отношении оформили протокол по статье "нарушение правил публичного мероприятия, которое причинило вред здоровью человека". По этой статье основателю Фонда борьбы с коррупцией грозят обязательные работы, либо штраф в размере до 300 тысяч рублей или же административный арест на срок до 20 суток.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков у себя в Твиттере назвал эту статью "экзотической", которая, на его памяти "не применялась никогда". Волков также не исключил, что в отношении политика может быть возбуждено новое уголовное дело.

В МВД позже подтвердили задержание Навального, однако не уточнили часть статьи, по которой составлен протокол. В суде же дело политика зарегистрировано именно под этой "экзотической" статьей.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уточнила, что претензии к Навальному возникли по поводу московской акции 9 сентября. Якобы из-за политика "был причинен вред двум сотрудникам полиции" и из-за него на улице бросали "мешки со строительным мусором":

Ближе к 16 часам Алексея Навального доставили в суд. Началось рассмотрение его дела. До начала слушаний политик успел прокомментировать журналистам обращение главы Росгвардии Виктора Золотова, в котором тот оскорблял Навального и вызвал его "на дуэль", предложив встретиться на ринге или татами. Навальный сказал, что еще не видел обращения Золотова, и теперь, очевидно, просмотр придется отложить - если его опять отправят под арест.

​Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь убеждена, что повторное задержание Алексея Навального связано с тем, что власть боится новой волны протестных акций, и поэтому пытается изолировать лидеров протеста:

Власть боится своих политических оппонентов, поэтому Алексея Навального держит в изоляции

– Сейчас власть находится в самой слабой позиции из возможных, является фактически маргиналом, потому что большинство населения активно протестует, негодует и выражает свое возмущение по поводу так называемой пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста. Это видно даже по соцопросам службы ВЦИОМ, которая наиболее близка к Кремлю. Люди активно выражают протест и вообще– на выборах губернаторов, которые прошли и в Хакасии, и во Владимире, и в Хабаровске, и во Владивостоке. Люди не хотят "Единую Россию", люди не хотят повышения пенсионного возраста. Власть боится своих политических оппонентов, поэтому Алексея Навального она держит в изоляции под административным арестом. И делает все возможное для того, чтобы Навальный как лидер оппозиции не смог сейчас выражать свое политическое мнение, отстаивать интересы людей в нашей стране, чтобы у него даже не было возможности связаться со своими коллегами по Фонду борьбы с коррупцией. 30 суток просидел и сейчас, видимо, получит еще 20 по надуманному поводу, совершенно без оснований.

– А что это за "экзотическая" статья, которую, как пишет Леонид Волков, раньше не применяли?

– Я не хочу гадать и додумывать извращенную логику Кремля. Что это за статья, нужно спрашивать в Администрации президента, потому что именно оттуда идет политический заказ на то, чтобы Алексей Навальный находился под административным арестом, как можно дольше, за любую провинность. Почему именно сейчас применили такую статью, мне сложно сказать, но опять же это все вопрос десятый. Главный вопрос: власть боится народного протеста из-за своих непопулярных реформ и за провала госуправления. Поэтому Алексей Навальный как лидер оппозиции, как лидер людей, которые пытаются сказать свое "нет" этой власти, сейчас находится в изоляции. Статья действительно странная. Леонид Волков написал в Твиттере, что есть опасения, что, может быть, все приведет к уголовной статье. Но я бы не стала провоцировать панику сейчас и водить вилами по воде, - говорит Любовь Соболь.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш отметила, что с 2011 политик провел под административным арестом 172 дня. Это почти полгода. Большая часть из этих дней,120, пришлась на последние полтора года, после того, как в декабре 2016 года политик объявил о намерении побороться за президентский пост. Последний административный арест, 30 суток, Навальному назначили в конце августа, за акцию "Забастовка избирателей", которая состоялась в России еще 28 января. Протокол за повторное нарушение правил публичных мероприятий на Навального составили еще 31 января, но тогда суд несколько раз возвращал материалы дела в полицию. Сторонники оппозиционера объясняли его августовский арест запланированной на 9 сентября акцией против повышения пенсионного возраста. Накануне этого мероприятия, помимо Алексея Навального, были задержаны также десятки сотрудников штабов политика в Москве и в регионах.

Арест Алексея Навального 27 августа 2018 года

Нынешнее повторное задержание Алексея Навального политолог Екатерина Шульман объясняет общей нервозностью политической системы и хаотичностью в принятии решений:

Это была рефлекторная реакция: на всякий случай, чтобы не путался под ногами

– Уровень нервозности политической системы таков, что ни о какой новой или старой тактике, стратегии говорить сейчас не приходится. Каждая минута приносит новые вызовы, и каждый субъект системы реагирует на них как может в силу своего понимания. Горизонт планирования всегда у нас был недалекий и в лучшие времена, а сейчас его вообще нет. Горизонт находится на кончике собственного носа. Это имеет свою темную сторону, потому что может приводить к большому количеству случайных, хаотически принятых решений такого типа, которые раньше не принимались. Понятно, что сейчас для тех, кто находится внутри политической машины абсолютно непонятно, что происходит, непонятно, как себя вести. И я думаю, что это была рефлекторная реакция: на всякий случай, чтобы не путался под ногами и, не дай бог, не представлял бы собой дополнительный фактора риска. Вот от греха подальше, давайте, еще хотя бы отложим решение на 20 дней.

Можно быть уверенным, что нет никакого плана: завести уголовное дело или не завести уголовное дело, а ограничиться этими 20 сутками, или еще что-нибудь придумать, или завтра все это открутят назад и выпустить его и назначить на государственную должность. Все это одинаково не исключено. К сожалению, и более насильственные варианты тоже не исключены, потому что некоторая атмосфера разогревающегося безумия приводит к тому, что принято называть "эксцессом исполнителей", или просто к какой-то дури, которая не могла бы случиться раньше, потому что было бы время подумать хотя бы чуть-чуть. А сейчас кажется, что этого времени нет, поэтому надо прямо сейчас что-нибудь делать.

– А эта паника из-за чего возникла? Из-за ситуации с пенсиями?

– Как бывает в таких ситуациях, один фактор влечет за собой другой, одна случайность вызывает следующую. Сначала были пенсии, за ними последовало довольно резкое снижение президентского рейтинга, потом начались выборные сюрпризы. Выборные сюрпризы повлекли за собой следующие выборные сюрпризы. Одновременно, судя по всему, обостряется конкурентная борьба группы интересов внутри властной машины. Мы видим, какие сдувающиеся пузыри на поверхности информационного поля. Но понятно, что это все – и обращающийся Золотов, и Петров с Бошировым – это все следы конкуренции силовых групп. А поскольку силовые группы это и есть центры принятия решений централизованного бункера, сейчас он явно не функционирует, поэтому они могут нарешать что-нибудь своеобразного, – заключает Екатерина Шульман.