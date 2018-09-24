Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России по обвинению в подготовке теракта, стал почетным гражданином города Парижа. Его кандидатуру предложила мэр французской столицы Анна Идальго.

"Париж всегда был на стороне защитников свободы. Олег Сенцов должен быть освобожден", – заявила мэр города. Почетными гражданами Парижа являются 17 человек, один природный объект и издание "Шарли Эбдо". Звание присваивается за "борьбу за демократию, уважение прав человека и свободы".

Ранее сестра Сенцова журналистка Наталья Каплан рассказала изданию "Медуза", что состояние ее брата ухудшается. У режиссера гипоксия, от которой страдает сердце и мозг. Каплан заявила, что Сенцов "потерял надежду" и больше не верит в освобождение.

​Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признаёт. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Он неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца".

С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили более 100 деятелей мировой культуры, правозащитники и лидеры стран Запада.