Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Президент Турции призвал реформировать Совбез ООН

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН 25 сентября 2018 года

Смотреть комментарии

Организация Объединенных Наций больше не оправдывает ожиданий человечества, а Совбез ООН нуждается в реформе. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, передает турецкое агентство "Анадолу". По его словам, Совбез ООН превратился в структуру, которая обслуживает интересы пяти стран, обладающих правом вето. По мнению турецкого лидера, "Совбез ООН игнорирует бесправие в мире".

Эрдоган также сказал, что его страна не может молчать по поводу использования санкций в качестве экономического оружия.

Обвинив ряд неназванных государств в попытке посеять хаос, Эрдоган напомнил, что Турция потратила на нужды сирийских беженцев 32 миллиарда долларов. По его словам, международные структуры и Евросоюз компенсировали менее 10 процентов от этой суммы.

Он сказал, что благодаря российско-турецким договоренностям удалось предотвратить наступление сирийских войск на Идлиб, где проживают более 3 миллионов мирных жителей. В качестве заслуг Турции Эрдоган указал проведение военных операций против запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", а также против курдских формирований.

Сирийские курды получают поддержку от США, однако Анкара считает их силами, которые пытаются подорвать турецкую государственность. В ходе выступления Эрдоган осудил страны, снабжающие "террористов" оружием.

В сессии Генассамблеи ООН принимают участие главы государств и правительств более 140 стран.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG