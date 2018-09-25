Президент Турции призвал реформировать Совбез ООН

Организация Объединенных Наций больше не оправдывает ожиданий человечества, а Совбез ООН нуждается в реформе. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, передает турецкое агентство "Анадолу". По его словам, Совбез ООН превратился в структуру, которая обслуживает интересы пяти стран, обладающих правом вето. По мнению турецкого лидера, "Совбез ООН игнорирует бесправие в мире".

Эрдоган также сказал, что его страна не может молчать по поводу использования санкций в качестве экономического оружия.

Обвинив ряд неназванных государств в попытке посеять хаос, Эрдоган напомнил, что Турция потратила на нужды сирийских беженцев 32 миллиарда долларов. По его словам, международные структуры и Евросоюз компенсировали менее 10 процентов от этой суммы.

Он сказал, что благодаря российско-турецким договоренностям удалось предотвратить наступление сирийских войск на Идлиб, где проживают более 3 миллионов мирных жителей. В качестве заслуг Турции Эрдоган указал проведение военных операций против запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", а также против курдских формирований.

Сирийские курды получают поддержку от США, однако Анкара считает их силами, которые пытаются подорвать турецкую государственность. В ходе выступления Эрдоган осудил страны, снабжающие "террористов" оружием.

В сессии Генассамблеи ООН принимают участие главы государств и правительств более 140 стран.