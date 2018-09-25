Активист "Открытой России" получил политическое убежище во Франции

Активист "Открытой России" из Чувашии получил политическое убежище во Франции. Сергею Ельмакову приходили письма с угрозами ему и его семье.

Активист считает, что угрозы связаны с его оппозиционной деятельностью. Ельмаков был оштрафован на 10 тысяч рублей из-за того, что надел маску Владимира Путина на московском митинге "За свободный интернет" в августе 2017 года.

В 2017 году Генпрокуратура признала связанные с Ходорковским британские структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia) "нежелательными организациями". Ведомство сообщало, что это не отразится на работе российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России". Участников движения преследует полиция. Активистов штрафуют за участие в работе "нежелательной организации".