Активист "Открытой России" получил политическое убежище во Франции

Активист "Открытой России" из Чувашии получил политическое убежище во Франции. Сергею Ельмакову приходили письма с угрозами ему и его семье.
Активист считает, что угрозы связаны с его оппозиционной деятельностью. Ельмаков был оштрафован на 10 тысяч рублей из-за того, что надел маску Владимира Путина на московском митинге "За свободный интернет" в августе 2017 года.
В 2017 году Генпрокуратура признала связанные с Ходорковским британские структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia) "нежелательными организациями". Ведомство сообщало, что это не отразится на работе российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России". Участников движения преследует полиция. Активистов штрафуют за участие в работе "нежелательной организации".
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