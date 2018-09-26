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Археология

Homo debitor. Эфир в 21:05

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Как мы превратились в людей-должников

Одна из острых социальных проблем России -- закредитованность населения, особенно в депрессивных регионах. Миллионы людей оказываются в долговой ловушке. Почему россияне с таким трудом учатся жить в кредит, и должно ли государство помогать банкротам?

Гости программы: Сергей Хестанов, экономист и Полина Врублевская, магистр социологии (МВШСЭН), аспирантка Академии Aбо (Åbo Akademi University), Финляндия; научный сотрудник исследовательской лаборатории "Социология религии" в Православном Свято-Тихоновском Университете (Москва). Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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