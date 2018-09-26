Homo debitor. Эфир в 21:05

Одна из острых социальных проблем России -- закредитованность населения, особенно в депрессивных регионах. Миллионы людей оказываются в долговой ловушке. Почему россияне с таким трудом учатся жить в кредит, и должно ли государство помогать банкротам?

Гости программы: Сергей Хестанов, экономист и Полина Врублевская, магистр социологии (МВШСЭН), аспирантка Академии Aбо (Åbo Akademi University), Финляндия; научный сотрудник исследовательской лаборатории "Социология религии" в Православном Свято-Тихоновском Университете (Москва). Эфир в 21:05.