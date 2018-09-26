Изъятые в Нижнем Новгороде журналы Мoloko+ проверят на экстремизм

В Нижнем Новгороде правоохранительные органы проверят на экстремизм изъятые выпуски альманаха Мoloko+. Об этом сообщил в телеграм-канале редактор издания Павел Никулин.

На экспертизу также отправили книги издательства Сommon place, альманахи "Транслит" и футболки.

16 сентября сотрудники полиции сорвали презентацию альманаха в Нижнем Новгороде. Они задержали журналистов Павла Никулина, Софико Арифджанову, Михаила Шубина и нескольких посетителей.

Журналисты презентуют новый номер Мoloko+ под названием "Революция" четвертый раз, до этого мероприятия прошли в Краснодаре, Петербурге и Москве.

В июле на презентацию номера о насилии Мoloko+ в Краснодаре пришли сотрудники полиции. Они изъяли тираж альманаха и футболки с символикой самиздата. За день до этого двое неизвестных с криком "Хэллоу, Украина!" напали на журналистов издания. Им распылили в лицо баллончик с газом и попытались отобрать личные вещи.

В Петербурге презентация сначала должна была состояться в клубе Fish Fabrique Nouvelle, но ее отменили под давлением правоохранителей. В итоге мероприятие состоялось в баре SAINT, куда пришли трое сотрудников ФСБ и сказали, что останутся до конца "обсуждать журналистику".