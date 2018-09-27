В Петербурге депутаты не будут расследовать запрет акции Навального

В Петербурге депутаты от "Единой России" отклонили предложение провести парламентское расследование действий городских властей, в результате которых акцию протеста 9 сентября силой разогнала полиция. Об этом сообщают "Росбалт" и "Фонтанка". Семеро членов комитета по законодательству проголосовали против расследования, а поддержали его четверо – представители КПРФ, "Справедливой России" и "Партии Роста".

Заместитель председателя комитета Валерий Белоцерковский заявил, что Смольный вел диалог со сторонниками Навального, организовавшими акцию против пенсионной реформы. Он назвал их "агрессивной группой", которая не приемлет соглашение с действующей властью. Единоросс Сергей Купченко также возложил ответственность за случившееся на акции в Петербурге на ее организаторов.

В середине сентября 12 представителей "Яблока", "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР потребовали расследовать действия властей Петербурга. Авторы обращения подчеркнули, что городская администрация предложила организаторам перенести акцию за два дня до ее проведения, сославшись на коммунальную аварию. Тем самым они нарушили закон о собраниях, который запрещает предлагать заявителям изменить место проведения мероприятия по истечении трех дней с момента подачи заявки. Действия чиновников депутаты считают намеренными.

9 сентября в России прошла акция против повышения пенсионного возраста, организованная сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По всей стране было задержано более 1000 человек, причем наибольшее число задержаний – более шестисот – пришлось на Петербург. Сотрудники полиции применяли к митингующим силу и спецсредства. Среди пострадавших оказались активисты, прохожие и журналисты различных изданий.