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В Саратове депутата задержали из-за митинга против пенсионной реформы

Депутат Саратовской областной думы от партии КПРФ Николай Бондаренко

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В Саратове правоохранительные органы задержали депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Его обвиняют в нарушении порядка проведения публичного мероприятия из-за организации митинга против пенсионной реформы, сообщает ОВД-Инфо.

После проведения акции, Бондаренко повел её участников к зданию правительства области. Митингующие выкрикивали "правительство в отставку", "референдум" и "долой "Единую Россию".

В июле Бондаренко рассказал о том, что к нему домой приходили сотрудники полиции. Правоохранители заявили, что собираются проверить на экстремизм высказывания депутата о пенсионной реформе на одном из заседаний думы.

27 сентября Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении закон о повышении пенсионного возраста в России. За него проголосовало 332 депутата, против – 83, воздержавшихся нет.

Пенсионная реформа вызвала в России акции протеста, которые продолжаются с середины лета. Их участники призывают к отставке правительства и проведению референдума.

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