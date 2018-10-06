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С христианской точки зрения

Земля и Небо. Эфир в 17:32

Празднование Яблочного Спаса в Татарстане

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Как вера влияет отношение к национальным традициям? Об этом разговор с архитектором и правозащитником Сергеем Шаровым-Делоне в программе «С христианской точки зрения». Эфир в 17:32.

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