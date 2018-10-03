Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсионного возраста

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о повышении пенсионного возраста в России. Трансляция заседания проходит на сайте верхней палаты парламента.

За проголосовали 149 членов верхней палаты, против выступили пять парламентариев, воздержались трое. Ранее законопроект приняла Госдума.

Пенсионный возраст мужчин поэтапно вырастет до 65 лет, а для женщин — до 60 лет. Для досрочного выхода на пенсию мужчинам нужно будет накопить 42 года пенсионного стажа, женщинам — 37 лет.

Изначально предполагалось, что после реформы пенсионный возраст поднимется для женщин до 63 лет. После подготовки проекта реформы правительством, социологи зарегистрировали падение рейтинга Владимира Путина. Позднее президент предложил смягчить реформу и ввести наказание за увольнение людей предпенсионного возраста — тех, кому до выхода на пенсию остается меньше пяти лет. Соответствующий законопроект Госдума уже поддержала.

В начале октября Владимир Путин заявил, что после его поправок пенсионная реформа не сэкономит деньги бюджету, а наоборот, потребует дополнительных расходов. Изначально правительство планировало, что деньги, сэкономленные на повышении пенсионного возраста пойдут на дополнительное увеличение текущих пенсий.

Пенсионная реформа вызвала акции протеста по всей стране. В среду, перед голосованием Совета Федерации, у здания верхней палаты парламента прошли сразу две акции. По оценке радиостанции "Эхо Москвы", на митинге коммунистов собрались около 70 человек. Отдельный пикет на этом же месте провел координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

После принятия Советом Федерации, законопроект должен быть подписан Владимиром Путиным и опубликован для вступления в силу.