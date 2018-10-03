В отношении туроператора "Натали Турс" завели уголовное дело

Министерство внутренних дел России завело уголовное дело о мошенничестве в отношении туроператора "Натали Турс". Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

В прокуратуре утверждают, что представители турфирмы выводили деньги на счета третьих лиц. В том числе и за границу. От действий "Натали Турс" пострадало более пяти тысяч человек.

4 июля одна из крупнейших туристических компаний на российском рынке "Натали Турс" объявила, что из-за финансовых трудностей аннулирует все подтвержденные туры и останавливает продажу новых. "Коммерсант" со ссылкой на источники писал тогда, что долг "Натали Турс" перед контрагентами составил около миллиона долларов.

4 сентября "Натали Турс" объявила об остановке туроператорской деятельности. Такое решение последовало после того, как Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров три юридических лица, работавших под брендом этой фирмы. Как отмечается, компания проработала на рынке 26 лет.

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