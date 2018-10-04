Корабль "Союз" вернул на Землю трех членов экипажа МКС

Космический корабль "Союз МС-08" с российским космонавтом и двумя астронавтами NASA вернулся с Международной космической станции на Землю днем в четверг, передает Интерфакс со ссылкой на Центр управления полетами. Капсула приземлилась в Казахстане. В ведомстве сообщили о хорошем самочувствии всех трех членов экипажа. Олег Артемьев, Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд провели на орбите 197 суток.

Теперь на МКС остался единственный спасательный корабль – "Союз МС-09". В его корпусе ранее была обнаружена дыра. 11 октября к МКС присоединится аппарат "Союз МС-10", который доставит на станцию новых участников космической экспедиции.

На орбите продолжит работать команда в составе россиянина Сергея Прокопьева, астронавта NASA Серины Ауньён-Чэнселлор и астронавта Европейского космического агентства Александра Герста.

Ранее в NASA заявили, что предполагаемое отсутствие брака при производстве космического корабля "Союз" не означает, что отверстие в его обшивке было сделано преднамеренно. Агентство уточнило, что продолжает совместно с российской корпорацией "Роскосмос" расследовать инцидент.

Со следующего года США планируют отказаться от использования "Союзов" и намерены отправлять к МКС своих астронавтов на кораблях частных американских компаний SpaceX и Boeing. С 2020 года компания Джеффа Безоса Blue Origin начнет поставлять кислородно-метановые двигатели для американских ракет-носителей. Они призваны заменить российские двигатели РД-180.