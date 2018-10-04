Вице-президент США: "Китай хочет другого президента Америки"

Вице-президент Майк Пенс в четверг обвинил китайское правительство в проведении агрессивной военной, экономической и политической кампании, направленной на расширение влияния Пекина в Соединенных Штатах и по всему миру. Соответствующие заявления он сделал во время выступления в Гудзоновском Институте.

По его словам, власти КНР пытаются повлиять на американское общественное мнение, чтобы изменить итоги предстоящих ноябрьских выборов, а затем и президентской гонки в 2020 году. С этой целью, сказал вице-президент, "Пекин мобилизовал своих агентов" и пропаганду. Он привел слова высокопоставленного сотрудника разведки США, который, по словам Пенса, заявил следующее: "То, что делают русские, меркнет по сравнению с тем, что делает Китай" в Америке.

Китай использует награды и угрозы, чтобы оказывать влияние на деятельность американских предприятий, университетов, аналитических центров и правительственных чиновников, заявил Пенс.

Вице-президент связал эти предполагаемые действия с более широкими усилиями Пекина по расширению своей военной и экономической мощи в Азии и Африке.

Пенс рассказал о "безрассудных провокациях" китайских военных в отношении флота ВМС США в Южно-Китайском море. Речь, в частности, идет о недавнем инциденте, в ходе которого, по заявлению Пентагона, китайское судно "непрофессионально и небезопасно" приблизилось к американскому военному кораблю на расстояние 40 метров.

По данным Пенса, Китай использует в Африке и других регионах мира "долговую дипломатию", выдавая странам миллиарды долларов в виде кредитов на развитие инфраструктуры, которая впоследствии позволяет Пекину получить доступ к иностранным портам и другим ключевым транспортным узлам. Вице-президент заявил, что "Пекин продлил власть коррумпированному и некомпетентному режиму Мадуро в Венесуэле, пообещав ему 5 миллиардов долларов в виде займов, которые предполагается погасить за счет поставок нефти" из этой страны в КНР.

По словам Пенса, в ряде стран Китай поддерживает на выборах тех или иных кандидатов, которые обещают учесть его стратегические интересы.

Пенс привел выводы разведслужб, согласно которым Китай пытается использовать разногласия между различными органами власти в США, чтобы подорвать внешнеторговую политику Дональда Трампа. "Говоря по правде, Китай хочет другого президента Америки", — подытожил Пенс.

Как сообщалось ранее, американская администрация винит Китай в коммерческом шпионаже и краже интеллектуальной собственности, в том числе посредством хакерских атак. При этом в некоторых компьютерных платах, которые поставляются из Китая в США, обнаруживаются "шпионские" микрочипы, пишет Bloomberg. Как сообщает Foreign Policy, Китай собирается воспользоваться монополией на ряд ресурсов для "подрыва оборонно-промышленной базы США", считают в Белом доме.

Ранее США ввели санкции против Китая за покупку им истребителей российских Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. При этом Трамп беспрецедентно повысил пошлины на китайские товары на сумму 250 миллиардов долларов. Пекин ответил аналогичными мерами, которые распространяются на американские товары стоимостью 60 миллиардов долларов. Глава Белого дома объясняет свою торговую политику тем, что, по его мнению, торговый дисбаланс между странами составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

В США сейчас расследуется предполагаемое вмешательство в выборы президента 2016 года. Обвинения предъявлены нескольким российским гражданам.