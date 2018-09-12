Жена Навального назвала главу Росгвардии "бандитом", "вором" и "трусом"

Жена оппозиционера Алексея Навального расценивает видеообращение главы Росгвардии к ее мужу как угрозу всей ее семье. Об этом Юлия Навальная написала в инстаграме.

Она назвала Виктора Золотова "наглым бандитом, упивающимся своей безнаказанностью". При этом отметила, что не боится его. "Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову – презрение. Я презираю его как вора и труса", – заявила Навальная.

Она отметила, что Золотов опубликовал обращение именно в тот момент, когда ее муж находится под арестом и не может ему ответить. Кроме этого, по словам жены оппозиционера, Золотов на видео "вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени Тумба-Юмба", чтобы "показать, какой он крутой и что имеет целую армию для защиты личных интересов". "Хотя эта армия существует на наши налоги", – добавила Навальная.

Она также назвала главу Росгвардии "трусом", поскольку тот "так и не ответил ни на одно из обвинений в коррупции", выдвинутых Фондом борьбы с коррупцией (ФБК).

Накануне глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на "поединок", пообещав сделать из него "хорошую сочную отбивную". Так генерал армии России ответил на расследование ФБК о предполагаемых нарушениях при госзакупках.