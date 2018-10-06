В Сенате через несколько часов примут решение о судье Кавано

Кандидатура Бретта Кавано, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на пост члена Верховного суда США, в субботу, скорее всего, получит поддержку в Сенате, несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты несколькими женщинами против Кавано.

После нескольких недель бурных дебатов, которые буквально разделили страну, консервативный судья Бретт Кавано все-таки заручился поддержкой двух сенаторов-центристов от Республиканской партии. Таким образом, противники назначения Кавано не смогут заблокировать ход голосования, сообщает "Голос Америки".

В пятницу сенаторы процедурно проголосовали за окончательное выдвижение кандидатуры Кавано на финальное голосование. Оно должно состояться в субботу 6 октября, около 17:00 по вашингтонскому времени. За выдвижение Кавано высказались 51 сенатор, 49 голосов было подано против.

Назначение Кавано позволит президенту Трампу окончательно укрепить консервативное влияние в высшей судебной инстанции страны - к огромному сожалению демократов, которые не смогли провести через Сенат либерального судью в Верховный суд в 2016 году.

В 2017 году Трамп выдвинул в Верховный суд Нила Горсача, еще одного судью консервативного крыла. Судья Энтони Кеннеди, на смену которому должен прийти Кавано, уходит в отставку в этом году. Кеннеди считается умеренным республиканцем: он не раз поддерживал точку зрения либералов во время важных для всей страны судебных процессов.

Лидер сенатского меньшинства, демократ Чак Шумер заявил в пятницу, что Кавано представляет собой «исключительно правую, консервативную юриспруденцию, которая бесконечно далека от интересов простых американцев».