Помпео и глава МИД Китая обменялись резкой критикой на встрече в Пекине

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Китая Ван И обменялись резкими замечаниями во время визита главы Госдепартамента в Пекин в понедельник. Об этом сообщает Reuters, поясняя, что встреча прошла в "ледяной атмосфере".

Китайский министр начал свое выступление с критики в адрес США из-за тарифной политики Дональда Трампа, американской помощи властям Тайваня, а также обвинений, которые выдвинул Вашингтон в отношении внешней и внутренней политики КНР. Ван И потребовал от американского руководства прекратить действия, которые он назвал "прямой атакой на взаимное доверие" между странами. В свою очередь Помпео выразил "фундаментальное" несогласие с позицией китайского коллеги, а также подтвердил обеспокоенность Вашингтона действиями китайского правительства.

В ходе разговора была упомянута недавняя отмена запланированных переговоров по безопасности: китайские военачальники, как сообщалось, отказались беседовать с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Во время сегодняшнего мероприятия стороны возложили друг на друга ответственность за срыв этого мероприятия.

В то же время неназванный представитель Госдепартамента рассказал Reuters о том, что США по-прежнему ожидают от Пекина помощи в вопросе ядерного разоружения Северной Кореи, главным союзником которой является Китай. Как отмечает агентство, перед вылетом в КНР Помпео заявил о том, что власти КНДР, с которыми он накануне встречался в Пхеньяне, подтвердили свое намерение пустить международных инспекторов на объекты своей ядерной инфраструктуры.

На прошлой неделе вице-президент США Майк Пенс обвинил Китай в проведении агрессивной военной, экономической и политической кампании, направленной на расширение влияния Пекина в Соединенных Штатах и по всему миру.