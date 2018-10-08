Начальство заставило екатеринбургских полицейских, задержавших журналистов во время акции 9 сентября, прочитать закон "О средствах массовой информации". Об этом сообщает новостной сайт E1.

9 сентября штабы Алексея Навального в регионах провели масштабную акцию против повышения пенсионного возраста. К протестам одновременно присоединились 39 городов, причем в большинстве из них акции не были согласованы. В Екатеринбурге, по данным "ОВД-инфо", были задержаны не менее 184 человек. В том числе трое журналистов. Комментируя задержания журналистов, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области заявил, что полиция не видит разницы между журналистами и другими митингующими.

После этого журналисты направили местному начальнику управления МВД Михаилу Бородину открытое письмо с требованием извиниться перед журналистами. На следующий день он выполнил требование и пообещал провести служебную проверку задерживавших журналистов полицейских.

Теперь с полицейскими провели занятия, во время которых они дополнительно изучили закон "О средствах массовой информации". Кроме того, на собраниях строевых подразделений обсудили эту ситуацию и оценили действия полицейских, сообщило МВД.

Всего 9 сентября на акциях протеста против повышения пенсионного возраста по всей стране были задержаны более тысячи человек. Против одного из участников митинга в Москве было возбуждено уголовное дело за применение насилия к полицейскому.