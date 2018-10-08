Бобслеист Воевода был признан виновным в подмене допинг-проб

Российский бобслеист Алексей Воевода был признан виновным в подмене допинг-проб на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на оказавшееся в распоряжении агентства решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

Согласно материалам суда, на баночке с анализами Воеводы были обнаружено несколько царапин. Это может указывать на то, что целостность бутылочки была нарушена. Также в одной из проб спортсмена был обнаружен завышенный уровень соли, который не соответствует нормальным человеческим показателям. Воевода не смог объяснить, каким образом в его анализах оказалось такое количество соли. По мнению суда, без участия спортсмена подмена анализов была невозможна.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Воеводу от участия в соревнованиях. Позже это наказание заменили на пропуск одних Олимпийских игр в Пхёнчхане. На Играх в Сочи в 2014 году Воевода получил две золотые медали. Ранее МОК уже лишил Россию этих наград, поскольку бобслеист Александр Зубков, который выступал вместе с Воеводой, также был признан виновным в нарушении антидопинговых правил.

Международный олимпийский комитет в декабре 2017 года отстранил сборную России от Олимпиады-2018. В МОК сочли доказанным факт, что Кремль на государственном уровне организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом.