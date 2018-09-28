Песков: Анатолий Чепига не получал звание Героя России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что звание Герой России полковнику Главного разведывательного управления Анатолию Чепиге не присваивалось. Об этом сообщает издания "Медуза".

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Анатолий Чепига – это человек, который в интервью российскому государственному каналу RT представился как "Руслан Боширов". Его подозревают в причастности к попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль в английском городе Солсбери. Расследователи настаивают, что Чепига служил в 14-й бригаде спецназа в Хабаровске, играл ключевую роль во второй чеченской войне и был замечен недалеко от российско-украинской границы в конце 2014 года.

Британская полиция подозревает людей с именами "Руслан Боширов" и "Александр Петров" в совершении нападения на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Люди, назвавшиеся этими именами, выступили в эфире подконтрольного Кремлю телеканала RT. В интервью они отрицали причастность к инциденту, а также какую-либо связь с российской разведкой. С тех пор "Петров" и "Боширов" не выходили на связь со СМИ, их местонахождение остается неизвестным.

Президент России Владимир Путин заявил, что "Петров" и "Боширов" – гражданские лица. Российские власти неоднократно отрицали причастность к отравлению Скрипалей и продолжают настаивать, чтобы британская сторона допустила специалистов из России к расследованию нападения.