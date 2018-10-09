CIT: Чепига в мае 2018 года продал Мишкину "Мерседес"

Группа Conflict Intelligence Team утверждает, что установила еще один факт, подтверждающий связь между полковником Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным. Как утверждает расследовательская группа Bellingcat, это сотрудники российской военной разведки, которых в Британии обвиняют в причастности к отравлению Сергея Скрипаля. Они въехали в Британию, используя документы на имя "Руслана Боширова" и "Александра Петрова".
По данным Conflict Intelligence Team, на имя Анатолия Чепиги был зарегистрирован автомобиль Mercedes Benz, а в мае этого года он был продан Александру Мишкину.
В расследовании опубликованы также фото предыдущего автомобиля Чепиги - черного BMW с номером Т 705 ТТ 99. Утверждается, что, продав автомобиль, он оставил себе этот номер, и теперь с ним ездит "Мерседес", проданный Мишкину.
В расследовании также впервые опубликована копия водительских прав на имя Мишкина.
После публикации расследования днем во вторник сайт CIT подвергся DDos-атаке.
О том, что под именем "Руслан Боширов", возможно, скрывается Анатолий Чепига, расследователи сообщили несколько недель назад. Предполагаемая настоящая фамилия "Петрова" была опубликована накануне, сегодяня Bellingcat привел подробности расследования.
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