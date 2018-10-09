Художницу Катрин Ненашеву задержали в Дагестане

В Дагестане полиция задержала художницу Катрин Ненашеву, когда она проводила перформанс против пыток под названием "Груз-300". Об этом акционистка сообщила на своей странице в Facebook.

Вместе с художницей были задержаны журналистка Светлана Анохина и фотограф Шамиль Гаджидадаев.

17 сентября Ненашеву задержали во время очередной акции против пыток в Москве.

Во время перформанса художница помещает себя в металлическую клетку, плотно обернутую целлофаном. На клетке написано, что в ней "находится тело, которое пытали" и что "пытки в России происходят ежедневно – за закрытыми дверями тюрем, полицейских участков, психоневрологических интернатов, психиатрических больниц".

В мае этого года Ненашеву задержали органы безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики, когда она приехала в Донецк навестить родственников. По словам художницы, в течение нескольких дней ее держали в неизвестном помещении, избивали и подвергали пыткам.