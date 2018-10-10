Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология

"Мое тело - мое дело". Эфир в 21:05

Смотреть комментарии

К чему стремится бодипозитив?

В последние годы все больше людей отвергают общепринятые нормы телесности и хотят, чтобы их принимали такими, как они есть: с недостатками, лишним весом, инвалидностью. Движение бодипозитива распространилось и на Россию, но как оно сочетается с традиционной российской патриархальной и сексистской культурой, которая требует от женщины выглядеть привлекательно? Что значит быть красивой или красивым сегодня?

Гости программы - Ольга Вайнштейн, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ, и Александр Маленков, главный редактор журнала «Maxim». Эфир в 21:05.

  • 16x9 Image

    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG