"Мое тело - мое дело". Эфир в 21:05

В последние годы все больше людей отвергают общепринятые нормы телесности и хотят, чтобы их принимали такими, как они есть: с недостатками, лишним весом, инвалидностью. Движение бодипозитива распространилось и на Россию, но как оно сочетается с традиционной российской патриархальной и сексистской культурой, которая требует от женщины выглядеть привлекательно? Что значит быть красивой или красивым сегодня?

Гости программы - Ольга Вайнштейн, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ, и Александр Маленков, главный редактор журнала «Maxim». Эфир в 21:05.