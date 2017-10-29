Госпожа президентка? Эфир в 20:05

Выдвижение Ксении Собчак в качестве кандидата в президенты не только резко оживляет ход предвыборной кампании, но и ставит вопросы более широкого плана: какова роль женщины в политической системе и шире - в российском обществе? Существует ли "женская" и "мужская" политика? И наконец, готова ли в принципе Россия к тому, чтобы выбрать женщину-президента?

Гости программы - Юлия Таратута, главный редактор издания «Wonderzine» и Алена Попова, общественный деятель, сооснователь проекта «W: сеть взаимопомощи женщин». Эфир в 20:05