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Археология

Госпожа президентка? Эфир в 20:05

Главный редактор издания «Wonderzine» Юлия Таратута и общественный деятель Алена Попова: Ксения Собчак и женский вопрос

Выдвижение Ксении Собчак в качестве кандидата в президенты не только резко оживляет ход предвыборной кампании, но и ставит вопросы более широкого плана: какова роль женщины в политической системе и шире - в российском обществе? Существует ли "женская" и "мужская" политика? И наконец, готова ли в принципе Россия к тому, чтобы выбрать женщину-президента?

Гости программы - Юлия Таратута, главный редактор издания «Wonderzine» и Алена Попова, общественный деятель, сооснователь проекта «W: сеть взаимопомощи женщин». Эфир в 20:05

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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