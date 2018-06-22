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Футбол сексизм и беженцы. Эфир в 21:05

Футбол и сексизм.

Из-за скандала вокруг поведения болельщиков на Чемпионате мира по футболу, проблема сексуальных домогательств вновь вышла на первый план. О сексизме и сексистах расспросим руководителя «Проекта W», Алену Попову.

Беженцы

В Управлении Верховного Комиссара по делам беженцев ООН, подчеркивают: сегодня в мире – рекордное со времен окончания Второй мировой войны число беженцев. Только за прошлый год количество вынужденных переселенцев увеличилось почти на три миллиона. Как в России встрачают беженцев - расскажет руководитель Комитета Гражданское содействие Светлана Ганнушкина.

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