Футбол сексизм и беженцы. Эфир в 21:05

Футбол и сексизм.

Из-за скандала вокруг поведения болельщиков на Чемпионате мира по футболу, проблема сексуальных домогательств вновь вышла на первый план. О сексизме и сексистах расспросим руководителя «Проекта W», Алену Попову.

Беженцы

В Управлении Верховного Комиссара по делам беженцев ООН, подчеркивают: сегодня в мире – рекордное со времен окончания Второй мировой войны число беженцев. Только за прошлый год количество вынужденных переселенцев увеличилось почти на три миллиона. Как в России встрачают беженцев - расскажет руководитель Комитета Гражданское содействие Светлана Ганнушкина.