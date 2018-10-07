Цифровая гигиена. Эфир в 21:05

Психологи все чаще говорят об интернет-зависимости людей, но так ли это на самом деле? Является ли Интернет наркотиком, токсином, внешней силой -- или это новая среда обитания человека, или просто расширение нашего мозга, нашей личности? И как нам гармонично сосуществовать с этой средой, не теряя собственной идентичности?

Гости Сергея Медведева - Оксана Мороз, культуролог, доцент Московской Высшей школы социально-экономических наук, и Екатерина Арье, культуролог, преподаватель Российской Академии народного хозяйства и госслужбы. Эфир в 21:05.