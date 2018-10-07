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Археология. Будущее

Цифровая гигиена. Эфир в 21:05

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Как выжить под натиском интернета?

Психологи все чаще говорят об интернет-зависимости людей, но так ли это на самом деле? Является ли Интернет наркотиком, токсином, внешней силой -- или это новая среда обитания человека, или просто расширение нашего мозга, нашей личности? И как нам гармонично сосуществовать с этой средой, не теряя собственной идентичности?

Гости Сергея Медведева - Оксана Мороз, культуролог, доцент Московской Высшей школы социально-экономических наук, и Екатерина Арье, культуролог, преподаватель Российской Академии народного хозяйства и госслужбы. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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