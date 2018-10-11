CIT: журналистов "Дождя" мог встретить "подставной Мишкин"

Московская квартира, где прописан предполагаемый агент российской военной разведки Александр Мишкин (Петров), принадлежит его жене, а человек, который встретил в этой квартире корреспондента "Дождя", может быть подставным агентом ГРУ. К таким выводам пришла расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

Владельца квартиры, где прописан Мишкин, журналисты узнали из выписки Росреестра. Им оказалась Мишкина Надежда Викторовна. CIT удалось выяснить, что эта женщина указана в документах на один из автомобилей, которым владеет Александр Мишкин. Таким образом, расследователи пришли к выводу, что Надежда Мишкина – это его жена.

Информацию о том, что корреспондента "Дождя" по адресу прописки Мишкина (Петрова) встретил мужчина, представившийся также Александром Мишкиным, но с другим отчеством – Дмитриевич, CIT объясняет тем, что это мог быть "заранее подготовленный, подставной человек". Журналисты при этом отмечают, что подтверждения этой информации нет.

Conflict Intelligence Team также выяснила, кто владеет квартирой Анатолия Чепиги (Руслана Боширова) – другого предполагаемого агента российской разведки, которого, как и Мишкина, подозревают в отравлении Скрипалей. По данным CIT, квартира Чепиги принадлежит ему, его жене и детям. При попытке журналистов "Дождя" попасть в эту квартиру их встретил неизвестный, который показал служебное удостоверение и потребовал немедленно уйти.