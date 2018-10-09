"Дождь": в квартире из паспорта Мишкина живет его однофамилец

В квартире, адрес которой указан в штампе о прописке в паспорте предполагаемого сотрудника военной разведки Александра Мишкина, живет его однофамилец. Об этом сообщает телеканал "Дождь". Журналист издания попытался попасть в квартиру по указанному адресу. Но не обнаружил там Александра Евгеньевича Мишкина, которого независимые расследования называют возможным участником покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Корреспонденту "Дождя" дверь квартиры открыл мужчина, представившийся также Александром Мишкиным, но с другим отчеством – Дмитриевич.

Паспорт Александра Мишкина "Дождю" предоставила расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Она обнаружила фотографию паспорта в документах о продаже машины и в базе данных страховых полисов ОСАГО. Как выяснил CIT, в мае 2018-го Мишкин купил Mercedes-Benz у Анатолия Чепиги, которого считают вторым подозреваемым по делу о покушении на Скрипаля.

В прописке Мишкина указана квартира в дорогом Академическом районе на юго-западе Москвы. По словам встреченного ими жильца, он приобрел квартиру в 2013 году "у дедушки с бабушкой", которым она досталась от государства. При этом, как следует из выписки Росреестра, полученной "Дождем", эта квартира с 2013 года принадлежит трем женщинам с фамилией Мишкина.

Согласно расследованию Bellingcat, осенью 2014 года Мишкин получил от государства двухкомнатную квартиру в Академическом районе Москвы, на улице Гримау. Та же эта квартира, о которой говорит "Дождь", или нет, неизвестно. Bellingcat называет квартиру "только что построенной многоэтажкой". Группа утверждает, что стоимость квартиры в 2014 году – 350 тысяч евро, около 17 миллионов рублей по тогдашнему курсу.

Покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля произошло весной этого года в английском Солсбери. Он был отравлен ядом советской разработки, в нападении британские власти подозревают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Ряд независимых расследователей и журналисты утверждают, что эти имена вымышленные, и публикуют информацию о людях, которые могли выступать под этими псевдонимами. В частности, Петрова три исследовательские группы опознали как Героя России, сотрудника военной разведки Александра Мишкина.

Люди, назвавшиеся Петровым и Бошировым, заявили в интервью телеканалу RT, что действительно побывали в Солсбери, чтобы посмотреть на "знаменитый Солсберецкий собор".