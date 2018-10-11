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Суд оставил под домашним арестом фигурантку дела "Нового величия" Анну Павликову

GRAB-'The New Greatness' -- Young Terrorists Or Victims Of Setup?

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Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигурантку дела "Нового величия" Анну Павликову. Об этом сообщил из зала суда корреспондент агентства "Москва". Защита Павликовой просила отпустить Павликову под подписку о невыезде.

По утверждению адвоката Павликовой Ольги Карловой, у Павликовой отмечаются серьезные проблемы со здоровьем, но врачи не хотят иметь дело с человеком, находящимся под домашним арестом. Агентству Интерфакс адвокат рассказывала раньше, что контрольный браслет, который обязаны носить люди под домашним арестом, мешает сделать подсудимой МРТ и кардиограмму.

В начале октября Мосгорсуд признал незаконным решение о помещении Павликовой в СИЗО и поручил перевести ее под домашний арест. В следственном изоляторе у 18-летней Павликовой ухудшилось состояние здоровья, в частности, обострились хронические проблемы с сердцем.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в середине марта. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, еще шестеро – под домашним арестом. В среду один из обвиняемых, объявивший голододку 20-летний студент Российского государственного университета правосудия Вячеслав Крюков, попал в больницу при СИЗО "Матросская тишина".

При этом обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые арестованы не были. По словам адвокатов, один из них был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он фактически и создал организацию, написав устав и арендовав помещение для встреч.

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