На двух участников протеста в Ингушетии завели уголовные дела

В Ингушетии на двух участников митинга против передачи земель Чечне завели уголовное дело. Об этом в эфире телеканала "Дождь" заявил руководитель движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев.

Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова обвинили в оскорблении представителей власти. У активистов будут проведены обыски.

Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами. Документ предусматривает обмен территориями. Решение вызвало недовольство значительной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несогласованная акция протеста.

Против подписания соглашения на улицы вышли несколько тысяч жителей Ингушетии. Позднее власти согласовали проведение мероприятия до 15 октября с переводом его на новую площадку и запретом проводить протест ночью.

В воскресенье на митинге выступил бывший президент Ингушетии Руслан Аушев, который заявил, что руководство республики совершило ошибку, заключив договор с Чечней. "Надо было этот вопрос согласовать с народом", – заявил Аушев. На сторону протестующих встал Конституционный суд республики, заявивший о необходимости референдума по соглашению с Чечней.

Ряд депутатов ингушского парламента заявили о возможности провести повторное голосование об одобрении договора. Власти республики, однако, это отрицают.