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В Ингушетии сорвалось голосование по вопросу о границе с Чечней

Акция протеста в Магасе

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В Ингушетии из-за неявки депутатов сорвалось внеочередное голосование по вопросу об установлении новой границы с Чечней. Перед началом встречи зарегистрировались только 12 парламентариев из необходимых 17, сообщает Интерфакс.

Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами. Документ предусматривает обмен территориями. Решение вызвало недовольство значительной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несогласованная акция протеста.
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Против подписания соглашения на улицы вышли несколько тысяч жителей Ингушетии. Позднее власти согласовали проведение мероприятия до 15 октября с переводом его на новую площадку и запретом проводить протест ночью.

В воскресенье на митинге выступил бывший президент Ингушетии Руслан Аушев, который заявил, что руководство республики совершило ошибку, заключив договор с Чечней. "Надо было этот вопрос согласовать с народом", – заявил Аушев. На сторону протестующих встал Конституционный суд республики, заявивший о необходимости референдума по соглашению с Чечней.

Ряд депутатов ингушского парламента заявили о возможности провести повторное голосование об одобрении договора. Власти республики, однако, это отрицают.

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