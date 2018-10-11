"Единая Россия" сменила глав отделений партии в шести регионах

"Единая Россия" заменила глав региональных отделений фракции в регионах, где партия проиграла выборы, прошедшие 9 сентября этого года. Об этом сообщает "Интерфакс".

Главы региональных отделений сменились в Республике Коми, Забайкальском крае, Архангельской, Владимирской, Новгородской и Ульяновской областях.

На прошедших выборах "Единая Россия" в среднем набрала 49 процентов голосов. В ряде регионов партии не удалось большинство. По итогам второго тура губернаторских выборов в четырех российских регионах ни один из кандидатов "Единой России" не смог добиться победы. В Хабаровском крае и Владимирской области победили представители ЛДПР, в Хакасии второй тур пройдет без кандидата от "Единой России".

В Приморском крае, где лидировал кандидат от КПРФ, а к концу подсчета голосов вперед с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко, из-за многочисленных нарушений назначены перевыборы.