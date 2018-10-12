Попавшим под санкции компаниям могут дать налоговые льготы

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил правительству дать налоговые льготы попавшим под санкции компаниям. Их просят освободить от налогов, введенных в рамках деофшоризация экономики.

С соответствующим письмом объединяющая представителей крупного бизнеса обратилась к главе министерства финансов Антону Силуанову. Об этом пишет сегодня газета "Ведомости".

РСПП предлагает дать компаниям отсрочку в выплате налога с контролируемых ими иностранных компаний. С 2015 компании обязаны платить налог с нераспределенной прибыли управляемых ими иностранных компаний, эти поправки были внесены в рамках поручений президента Путина по деофшоризации российской экономики.

Кроме того, РСПП просит обеспечить компаниям, попавшим под санкции, возможности обходить их. Компании, на которые наложены санкции, должны иметь возможность быстро менять структуру собственников, финансирования и управления, не выплачивая за это дополнительные налоги. Помимо этого РСПП предлагает освободить от налогов долги компаний, если они из-за санкций не могут их обслуживать.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству помочь попавшим под санкции компаниям. Это произошло после того, как Минфин США опубликовал санкционный список, куда вошли богатейшие гражданине России и крупные российские компании. Санкции были введены в соответствии с законом о противостоянии противникам Америки, принятым Конгрессом в прошлом году.

Министерство финансов США подчеркнуло, что они предусматривают арест активов лиц, попавших в санкционный список, в Соединенных Штатах, а также запрет для американских граждан и организаций на сотрудничество с ними. В списке попавших под санкции — миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг и Кирилл Шамалов и их активы.

"Российское правительство предпринимало вредоносные действия по всему миру, включая продолжающуюся оккупацию Крыма, подстегивание насилия на востоке Украины, снабжение режима Асада оружием в то время, как он бомбил собственных граждан, попытки подрыва западных демократий и злонамеренную киберактивность. Российские олигархи и элиты, которые получают выгоду от этой коррумпированной системы, более не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства", – говорилось в заявлении министра финансов США Стива Мнучина.

Представитель российского министерства финансов рассказал "Ведомостям", что позиция министерства по полученным предложениям промышленников пока не сформирована.