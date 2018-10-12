Архиепископ Вашингтона ушел на покой после сексуального скандала

Архиепископ Вашингтона, кардинал Дональд Вуэрл ушел на покой, после того как попал в центр скандала с растлением детей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-офис главы Римско-католической церкви папы Франциска.

77-летнего епископа обвиняли в защите священников, заподозренных в педофилии. В августе большое жюри присяжных Пенсильвании опубликовало отчет, в котором утверждалось, что священники штата более 70 лет насиловали детей. Вуэрл на протяжении 18 лет служил епископом второго по величине города Пенсильвании Питтсбурга. Он отрицал обвинения в укрывательстве священников.

Кроме того, Вуэрла обвиняют в том, что он знал о недопустимом сексуальном поведении своего предшественника на посту архиепископа Вашингтона, обвиненного в сексуальных домогательствах к семинаристам.

Уход на покой Вуэрла объясняется его возрастом, в ноябре ему исполнится 78 лет. Обычно епископы и кардиналы отправляются на покой в 75, хотя кардиналам разрешено служить до 80 лет, отмечает CNN.

Кардиналы католической церкви руководят решением основных вопросов церкви и участвуют в выборах папы. Вуэрл принимал участие в выборах папы Франциска в 2013 году.