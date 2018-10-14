В Баварии после выборов в ландтаг ХСС ослабил свои позиции

На выборах депутатов в ландтаг Баварии в воскресенье, 14 октября, Христианско-социальный союз (ХСС) утратил абсолютное большинство и должен будет искать партнера или партнеров для формирования правительственной коалиции. По словам Маркуса Зёдера, премьер-министра Баварии и члена ХСС, его партия готова к переговорам со всеми партиями, за исключением правопопулистской "Альтернативы для Германии".

Зёдер назвал приоритетным направлением поиска союзника переговоры с "центристским альянсом" и прежде всего с региональной партией "Свободных избирателей". Глава МВД Германии и партнер Зёдера по партии Хорст Зеехофер также заявил, что его предпочтения – на стороне "Свободных избирателей".

Выборы в парламент Баварии были отмечены высокой явкой. На момент закрытия участков она составляла более 70 процентов, аналогичный показатель пятилетней давности был примерно на 10 процентов ниже.

В Баварии правом голоса обладают девять с половиной миллионов человек. В баварском ландтаге 180 мест.