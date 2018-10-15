В ландтаг Баварии впервые прошла "Альтернатива для Германии"

На выборах в земле Бавария союзная партия канцлера Германии Ангелы Меркель показала худший результат за более чем 60 лет, свидетельствуют предварительные данные подсчета голосов. Впервые с 1957 года Христианско-социальный союз (ХСС) утратил абсолютное большинство в ландтаге, набрав чуть более 35 процентов голосов — на 12 процентов меньше по сравнению с выборами 2013 года.

На втором месте оказались "Зеленые", получив 18,5 процентов. На третьем месте — либеральная партия "Свободные избиратели": у них 11,5 процентов. Впервые в местный законодательный орган прошла правопопулистская "Альтернатива для Германии", которая придерживается антимигрантских позиций: за нее отдано более 10 процентов голосов. Популисты оставили позади социал-демократов: входящие в федеральное правительство левоцентристы получили менее 10 процентов, утратив половину электората.

Председатель ХСС Хорст Зеехофер признал неудачу, однако указал, что его партия все-таки получила "очевидный мандат" на формирование нового правительства. Теперь ей придется искать одного или нескольких партнеров для формирования коалиции. По словам Маркуса Зёдера, премьер-министра Баварии и члена ХСС, его партия готова к переговорам со всеми силами, за исключением АдГ.

Бавария — крупнейшая земля ФРГ с населением 13 миллионов человек, из которых правом голоса обладают девять с половиной миллионов. Незадолго до баварских выборов стало известно о намерении властей Германии выделить в 2019 году почти 7 миллиардов евро на социальные программы для мигрантов. Reuters прогнозировало негативное влияние этого решения на позиции Меркель в Баварии.