Один из фигурантов дела об отравлении Сергея Скрипаля Александр Мишкин во время учебы в Военно-медицинской академии в Петербурге работал официантом в бистро "Гарсон" на Невском проспекте. Об этом телеканалу "Дождь" рассказал бывший коллега Мишкина Николай Евдокимов.

По словам Евдокимова, он узнал Мишкина еще после интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Тогда предполагаемый служащий российской военной разведки давал интервью под именем Александра Петрова.

После просмотра интервью Евдокимов обратился к коллегам по "Гарсону", которые согласились, что "Петров" похож на Мишкина.

Администратор кафе, которое сейчас находится на месте "Гарсона", также вспомнила Мишкина в общении с "Дождем" и сказала, что знакома с ним. Телеканал опубликовал фотографию Мишкина, сделанную в 2000 году.

Александр Мишкин, по данным расследовательской группы Bellingcat, – военный врач и сотрудник военной разведки (Главного управления Генерального штаба Министерства обороны РФ), подозреваемый в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. В Санкт-Петербурге он учился в Военно-медицинской академии. Исследователи утверждают, что Мишкин – Герой России.

Покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля произошло весной этого года в английском Солсбери. Он был отравлен ядом советской разработки, в нападении британские власти подозревают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Исследовательская группа Bellingcat утверждает, что эти имена вымышленные, и публикует информацию о людях, которые могли выступать под этими псевдонимами. Люди, назвавшиеся Петровым и Бошировым, заявили в интервью телеканалу RT, что действительно побывали в Солсбери, чтобы посмотреть на "знаменитый Солсберецкий собор".