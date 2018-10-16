В Донбассе при нарушении перемирия есть погибшие и раненые

В Донбассе в результате боевых действий погиб украинский солдат, еще трое были ранены.



Министерство обороны Украины 16 октября сообщило, что в течение суток сепаратисты нарушили перемирие около 40 раз, применив пулеметы и гранатометы. Также погибли двое боевиков, шестеро – ранены. Со своей стороны, пророссийские сепаратисты заявляют, что Украина многократно нарушила перемирие на востоке страны.





С начала конфликта между украинской армией и силами так называемых ДНР/ЛНР в апреле 2014 года погибло больше 10 тысяч 300 человек.



Подписанные в сентябре 2014 и феврале 2015 года Минские соглашения должны были обеспечить прекращение боевых действий в зоне конфликта на востоке Украины.