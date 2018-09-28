"Нам уже все равно". Донбасс устал от нищеты и разоблачений

С момента убийства лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко 31 августа Донецк находится в шоке, к которому последние разоблачения СБУ мало что добавят. Накануне украинские спецслужбы опубликовали запись разговора помощника Дениса Пушилина Александра Лаврентьева с двумя неизвестными.

Из этой аудиозаписи наблюдатели делают вывод, что к покушению на Захарченко имеет отношение команда Пушилина, так как заранее знала о ликвидации главы "ДНР". Из Донецка, впрочем, это воспринимается совсем по-другому: здесь у Пушилина нет репутации "решительного силовика", как и силовой команды в прошлом, а разговоры о скорой ликвидации/отставке тандема Захарченко – Тимофеев ходили в республике еще с лета 2017-го.

Разговорам о смене Захарченко предшествовали несколько московских проверок, которые показали неудовлетворительные итоги в экономическом и силовом блоке "ДНР". Несколько информированных источников Радио Свобода еще в августе 2017 года говорили, что "до октября Захарченко не продержится", а также о возможном на него покушении. "Сделают мертвого героя, громкие разоблачения нашей республике не нужны, тем более он подписант Минских соглашений…" – говорил высокопоставленный военнослужащий "ДНР".

Нынешний шок в Донецке связан как раз с валом неожиданных разоблачений, которые обрушились на головы местных жителей сразу после смерти Захарченко.

Уже арестован бывший командующий Республиканской гвардии Иван Кондратов (позывной "Ваня Русский") – за "отжимы" имущества, похищения и убийства людей. На прошлой неделе показательно арестовали бывшего заместителя министра налогов и сборов ДНР Александра Михайлова, правую руку Александра Тимофеева (позывной "Ташкент"). Михайлова арестовали не первый раз, в ходе кампании по зачистке "коррупции в ДНР" его задерживали еще при жизни Захарченко, потом перевели под домашний арест, а потом и вовсе сделали руководителем коммерческих структур, связанных с производством и торговлей водкой. В самопровозглашенных республиках это стратегическое и конфликтное направление: и в Донецке, и в Луганске остались работающие заводы по производству алкоголя всеукраинского масштаба. Водку и сигареты не пропускают через "таможенные границы" "ДНР-ЛНР", контрабанда сигарет и алкоголя тут большой теневой бизнес.

– Михайлов дает подробные показания, у него и выбора-то другого нет. Материалы межведомственной комиссии силовиков по "Ташкенту" передаются в прокуратуру томами! – рассказывает источник, близкий к местным силовикам. О противоправной деятельности еще недавно ключевого в "молодой республике" министерства налогов и сборов теперь пишут официальные СМИ.

Сохраняются шансы на то, что в Москве все-таки остановятся на кандидатуре Трапезникова, а не Пушилина

А украинские спецслужбы выложили в общий доступ два записанных разговора бывшего и.о. главы республики Дмитрия Трапезникова с нынешним и. о. главы республики Денисом Пушилиным, где первый предлагает Пушилину "не мутить", а позвонить министру МГБ и предложить тому не арестовать в СИЗО, а как-то "изолировать в какой-то комнате" ближайшего соратника Захарченко, его советника Александра Казакова. Также там обсуждается отставка "Ташкента" и демонтаж системы Александра Захарченко – "все будут молчать". А рядом идет разговор Трапезникова с Казаковым, где уже Пушилин враг, сохраняются шансы на то, что в Москве все-таки остановятся на кандидатуре Трапезникова, а не Пушилина, и от Казакова требуется прекратить пока записи программ, которые героизируют погибшего Александра Захарченко.

Эти записи наглядно демонстрируют абсолютную управляемость из Москвы всех "героев" самопровозглашенных республик и яростную борьбу "пауков в банке". И демонстрируют в первую очередь жителям неподконтрольных территорий. Все это происходит на фоне начавшейся избирательной кампании нового главы "ДНР".

Российские пограничники уже не пустили в республику основного противника Пушилина, бывшего главу Совета безопасности и командира бригады "Восток" Александра Ходаковского. Регистрация кандидатов тут была молниеносной – с 21 по 25 сентября. И политическая сила Ходаковского не смогла зарегистрировать своего лидера в качестве кандидата.

Зато зарегистрировали бывшего "народного губернатора" Донбасса Павла Губарева. Только у него еще есть хоть какая-то инфраструктура для сопротивления "основному кандидату" Денису Пушилину: фракция в народном совете, зарегистрированная общественная организация "Свободный Донбасс", газета "Новороссия", телеканал с тем же названием и сеть супермаркетов "Семерочка".

Годами местные газеты и телеканалы сообщали о небывалых урожаях пшеницы, победах на фронтах и успехах возрождающейся промышленности

"Семерочка" еще цела, а вот жену Губарева Екатерину, лидера фракции и неформального двигателя всех начинаний мужа, не допускают в здания администраций, препятствуют ее встречам с людьми. И это показывает канал "Новороссия"! Годами местные газеты и телеканалы сообщали исключительно о небывалых урожаях пшеницы, победах на фронтах и успехах возрождающейся промышленности. Негативные новости всегда были только об Украине! А тут на экране крупным планом борьба внутри ДНР…

Одновременно часть общественного движения Павла Губарева "Свободный Донбасс" взбунтовалась против другой части этого же движения из-за списков будущих депутатов. Их тут всего 90, чуть меньше половины обычно "отписывали" "Свободному Донбассу". Депутат, как правило, назначается организацией в списке и получает огромную для Донецка зарплату в 31 тыс. рублей (эквивалент 500 долларов). Бунт в "Свободном Донбассе" возглавил ветеран "Беркута" Юрий Сивоконенко, соперник Захарченко еще на прошлых выборах.

– Сивоконенко проведет свой список, где не будет людей Губарева, а самого Губарева снимут с выборов за какие-то нарушения в ближайшие недели, – говорит источник, близкий к избирательному процессу в "ДНР".

Игорь Гиркин (Стрелков), который поддерживает Губарева, рассказывает всем о трусости и воинских преступлениях Юрия Сивоконенко в 2014 году. Всю "правду" о Губареве и его жене выплескивают анонимные телеграм-каналы и вполне официальные СМИ, находящиеся под контролем Дениса Пушилина. А информацию о прошлом в МММ и прочих грехах активно распространяют противники Пушилина. Между тем изгнанные из "ДНР" соратники Захарченко Александр Тимофеев, Александр Казаков и Дмитрий Трапезников в Москве строят совместные планы.

На деньги, заработанные в Донецке, писатель Прилепин выстроил себе хутор и проводит теперь там свои акции

Громкие разоблачения в Донецке привели к тому, что теперь все знают о том, что у тандема Захарченко – Тимофеев была своя бизнес-империя, благодаря которой они содержали свои батальоны. Батальоны эти и полки были полны приписок и "мертвых душ", и их командиры не проходят проверки. Что разрекламированный на российских каналах "батальон Захара Прилепина" был в основном телевизионным проектом. На деньги, заработанные в Донецке, писатель Прилепин выстроил себе хутор и проводит теперь там свои акции.

Все это происходит на фоне массового обнищания населения и массовых отравлений питьевой водой в Макеевке, где из-за недостатка хлора воду обеззараживали марганцем. По данным помощника украинского омбудсмена Павла Лиснянского, счет госпитализированных идет на сотни. Денис Пушилин был вынужден собрать экстренное совещание, где признал проблему с "недостаточным обеззараживанием воды", а минздрав "ДНР" обратился к жителям с просьбой не использовать для питья воду из кранов.

С ноября 2017 года до смерти Захарченко не было ни одной закрытой встречи совета министров, теперь их по две в неделю. На этих совещаниях принимаются закрытые акты о передаче бывших "госпредприятий" в управление "Внешторгсервису", структуре, связанной с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко. Количество событий и разоблачений таково, что местные вообще перестали понимать, кто реально контролирует ситуацию и в какую строну все движется.

– Идет такой "дерибан" и неразбериха, что разговоры о том, что нашим будущим руководителем будет Леонид Пасечник (и.о. главы "ЛНР" после бегства Игоря Плотницкого, бывший министр "МВД ЛНР". – РС) в каком-то объединении ЛДНР ,все устойчивей и устойчивей. В Луганске тоже ведь выборы, но там все ровно! А нам уже все равно! – говорит Радио Свобода чиновник народного совета "ДНР".