​16 октября вступило в силу соглашение о границе между Чечней и Ингушетией, вызвавшее волну протестов среди ингушского населения. ​Оно было подписано в конце сентября и одобрено парламентами обеих республик. Во вторник делегация ингушской общественности, протестующей против соглашения, побывала на встрече в Пятигорске с полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым. ​В Магасе продолжается бессрочный митинг, однако он санкционирован властями только до 17 октября.

В составе делегации, побывавшей в Пятигорске, находился один из лидеров ингушского протеста Барах Чемурзиев. По его словам, встреча оказалась безрезультатной:

Для нас эта территория принципиальна, потому что в Ингушетии очень мало земли

– Нам было заявлено следующее. Да, действительно, процесс подготовки соглашения, его заключения и утверждения был выполнен с нарушениями; да, у нас есть претензии к региональной власти. Но соглашение уже подписано, по существу оно справедливое, и поэтому мы, как представители федеральной власти, не собираемся его отменять. У вас есть возможность вести вашу работу в юридической плоскости, подавать в суды и таким образом пытаться вернуть вашу территорию обратно в Ингушетию. Вот такой был ответ полпреда.

По словам Чемурзиева, дальнейшая стратегия протестующих определится в ближайшее время, но скорее всего, митинг будет продолжаться:

– Люди настроены продолжать, а там будет ясно. У нас все коллегиально решается, у нас нет людей, которые могут принимать решения за народ. Для нас эта территория принципиальна, потому что в Ингушетии очень мало земли, мы не можем отдать даже один квадратный метр. Это во-первых. Во-вторых, эта земля является родиной 36 процентов ингушей и ее передача не целесообразна ни с какой стороны – ни с государственной, ни с демографической, ни с экономической, ни с этической, вообще ни с какой. Это просто грабеж, и все! Больше никаким словом это назвать нельзя.

Лидер протестующих полагает, что главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову все эти обстоятельства известны, но сейчас он – не на стороне ингушского народа:

– Глава республики к этой земле никакого отношения не имеет! Он военный человек, он выполняет приказы, которые ему отдают. И как он до сих пор выполнял все приказы, так он и старается этот приказ выполнить, совершенно не думая ни о последствиях, ни о методах, ни о средствах достижения. Чеченская сторона уже отобрала эту территорию, там прокладываются дороги, стоят их посты. Эта территория уже вышла из юрисдикции Ингушетии: все, она уже закрыта. Версий, для чего эта территория нужна Чечне, очень много. Не знаю, что там будет, но говорят, что это связано с нефтью. Держат в потемках людей, поэтому можно только строить какие-то домыслы. Нет никакой информации, непонятно, что они вообще хотят, – говорит Барах Чемурзиев.

"Это исторический момент для Ингушетии и Чечни. Мы с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, представляя две стороны, два региона РФ, сели за стол переговоров. Понимая свою ответственность перед будущим наших народов, перед памятью наших предков, закрепили границу между двумя братскими народами" – так Юнус-Бек Евкуров отозвался о том, что Соглашение об определении границы между Чечней и Ингушетией, подписанное 26 сентября этого года, вступило в силу. Он заявил, что блокпостов между Ингушетией и Чечней не будет: "Чеченцы и ингуши по-прежнему могут свободно передвигаться по территории обеих республик, без ограничений посещать свои родовые башенные комплексы". Согласно подписанному документу, Чечне отходит больше земли, чем Ингушетии.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов напомнил о соглашении на своей странице в социальной сети Mylistory (чеченский аналог Instagram. – РС): "Отныне между нашими республиками проведено разграничение территорий. Хочу отметить, что установление границ никоим образом не означает разделения братских чеченского и ингушского народов. Напротив, это будет способствовать дальнейшей интеграции наших экономик, укреплению экономического и социального взаимодействия, улучшению братских связей", – написал Даудов.

Согласно подписанному документу, Чечне отходит больше земли, чем Ингушетии.

Об изменении границы ингуши узнали еще до подписания соглашения. В августе этого года чеченские строители под охраной полицейских начали прокладывать дорогу в Сунженском районе, вырубая ценные породы деревьев, и к 5 сентября продвинулись на несколько километров вглубь Ингушетии. Первые недовольные вышли к зданию администрации Сунженского района 25 сентября – после отставки главы района Исы Хашагульгова. 4 октября начался митинг в Магасе.

Все дни протеста в Ингушетии были проблемы с мобильной связью и интернетом. Участники митинга уверены, что они инициированы местными операторами под давлением власти. Об этом Радио Свобода рассказала ингушская журналистка Изабелла Евлоева, которая в эти дни находится на акциях в Магасе:

Нам самим негде жить, территория Ингушетии очень маленькая

– Количество людей постоянно меняется, с утра людей меньше, после обеда их становится больше, и самый пик – ближе к вечеру, люди приходят после работы. У нас от 7 до 10 процентов территории отходит Чечне. Территория Ингушетии очень маленькая, это самый маленький субъект Российской Федерации, и при этом по плотности населения Ингушетия занимает пятое место в России. То есть нам самим негде жить, и при таких обстоятельствах отдать 10 процентов территории – сами понимаете, каково это. К тому же людей возмущает то, как был одобрен этот документ, с нарушением всех норм Конституции. У нас по Конституции должен быть проведен референдум – для того, чтобы решать такие вещи. Но референдума не было.

Изабелла Евлоева рассказывает, что на территории, которая отходит Чечне, работают бульдозеры, стройка продолжается:

– Вот сейчас они проложили там дорогу, а вообще там расположено Даттыхское месторождение нефти. Как вы знаете, недавно Чечне был передан ОАО "Чеченнефтехимпром", и я думаю, что они собираются добывать нефть, "отжав" эту землю у соседней республики. Три скважины, 12-я, 15-я и 17-я, – они имеют на них виды и собираются добывать нефть из этих скважин. Там еще более сотни скважин, которые законсервированы еще со времен Советского Союза. Но, что самое ужасное, это территория федерального заповедника, это место с высоким содержанием серы, и в случае утечки вот этой серы, по мнению специалистов, там погибнет все живое, – полагает журналистка.

Она говорит, что участники протеста сдаваться не собираются:

– Я не знаю, что будет дальше. Люди настроены очень решительно, они намерены стоять, даже если митинг будет в дальнейшем несанкционированный. В этом случае я переживаю за их безопасность.

Представитель ингушской диаспоры в Москве юрист Калой Ахильгов полагает, что после вступления соглашения в силу появляются перспективы оспорить его в суде:

После вступления соглашения в силу Ингушетия теряет от 7 до 10 процентов своей территории

– Люди по-прежнему настаивают, что соглашение должно быть отменено и что все должно быть изменено в пределах муниципальных границ, которые были утверждены в 2009 году. После вступления соглашения в силу Ингушетия теряет от 7 до 10 процентов своей территории. Это очень много, и для чего это нужно – этим вопросом задаются сейчас все, в том числе и сами жители Ингушетии. Мы можем только догадываться, строить различные теории, различные версии того, почему глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пошел на это. Буквально три-четыре года назад он сам отстаивал позицию, за которую сейчас выступают митингующие. Я с ним работал долгое время, всегда делил на 13 все критические замечания в его адрес, потому что знаю, насколько это сложно. Но в данном случае не могу найти логическое обоснование его позиции. Я изменил свое отношение к политике Евкурова, как и подавляющее большинство жителей Ингушетии. Его сейчас поддерживают только зависящие от него госслужащие. Что касается его политического будущего – из практики подобного рода акций, которые происходили на территории других регионов, мне видится, что Евкуров свои пять лет не досидит, – полагает юрист Калой Ахильгов.

На фоне волнений в Ингушетии похитили и избили сотрудника международной правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского. Он занимался мониторингом протестов против передачи земель Чечне. На следующий день после того, как правозащитник прибыл в Магас, к нему в гостиницу пришел мужчина и заманил его в свой автомобиль. Козловского вывезли за город, раздели, угрожали изнасилованием и избили.

Похитители назвались сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии, но никаких документов не предъявили. Затем правозащитника вывезли в Северную Осетию и высадили из машины у аэропорта Владикавказ. Козловский заявил, что покинул страну, а ингушские власти назвали его заявление провокацией. Председатель Конференции международных неправительственных организаций (НПО) Совета Европы Анна Рурка призвала российские власти расследовать инцидент. Сам Козловский, уехавший из России после произошедшего, заявил, что не ждет справедливого расследования.