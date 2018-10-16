Куриные яйца для ФСБ. Почему активисты пришли на Лубянку?

​13 октября в здание ФСБ на Лубянке группа молодых людей бросила куриные яйца и файер. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". Двоих подозреваемых сразу задержала охрана здания и доставила в полицию. Еще одного –​ участника "бессрочного протеста" Алексея Климишина –​ задержали дома на следующий день и доставили в полицию. Там Алексей отказался давать показания без адвоката, ему сообщили, что переквалифицируют его из свидетелей в подозреваемые, продержали около суток и отпустили, устно вызвав на последующий допрос.

22-летний Алексей Климишин в интервью Радио Свобода перед своим повторным визитом в ОВД "Мещанское" рассказал, что работает курьером и постоянно участвует в акциях протеста:

– Я пришел к этому давно. Был не согласен с властью, стал совершеннолетним, потом стал активен в сети. В итоге познакомился с другими людьми, а потом потихоньку закружилось-понеслось. Первая моя запомнившаяся акция была в ноябре 2016 года. Я недавно пересматривал фотки. Была акция против войны в Украине. Она называлась "Путин, стоп", как-то так. Последняя акция – у Лубянки.

–​ Что там происходило?

– Просто спонтанная акция, решили с ребятами провести небольшую акцию с небольшим шумом. В итоге вылилось вот в такой вот круговорот.

– Что вы хотели сказать этой акцией?

– Мы просто хотели поддержать ребят, которые сидели на тот момент в ОВД, это была акция в защиту политзаключенных.

​– Расскажите о том, как к вам пришла полиция, что было потом?

– Пришли вечером, приблизительно в семь часов, на следующий день. Я как раз хотел лечь спать, пойти помыться, принять душ. Заходит мать: "К тебе пришли там..." Ну, я матери говорил, что кое-что натворил, может прийти полиция, не пугайся, все нормально. У нас с ней разные политические взгляды и отношение к власти. Она начала с ними общаться, а мне сказали: "Давай одевайся, собирайся, поедем поговорим". Я понял, что уже простого разговора не будет, потому что двое – в штатском, и первый, получается, дознаватель. Плюс мне сразу сказали, что один из них, из тех, что были в штатском, – оперативник с Лубянки. В ОВД со мной поговорили, взяли показания, я везде упоминал 51-ю статью Конституции. Вызвали на очную ставку Никиту, который сидел в отделе, я узнал, что он уже дал показания на меня как свидетель. И потом, после того как все это закончилось, меня переквалифицировали из свидетеля в подозреваемого.

– Вам вызывали адвоката по назначению?

– Да, мне вызвали адвоката из Коллегии адвокатов, это уже было вчера вечером. А где-то в девять часов меня отпустили.

– Сколько времени вы провели в ОВД?

– Честно – я не считал, но сутки, даже больше, провел.

– И что происходило после? Снова вызвали в ОВД на допрос?

– Повестку на руки не дали, у нас просто договоренность, что я сегодня приду, отдам бумаги. Я еще не знаю, будет ли допрос, но все равно с адвокатом я уже договорился. Без адвоката я не буду говорить, у меня он уже есть.

– Я правильно понимаю, что вы отказались до этого разговаривать с сотрудниками полиции?

– Да, по протоколу я им ничего не сказал. Без протокола, конечно же, я вынужден был общаться, потому что там не получится по-другому, тебя просто там разорвут. Особенно когда идут те, кто по нашей части работает. А так, в общем-то, работа полиции меня вполне удовлетворила. Делали все лояльно, нормальное отношение, без лишнего хамства, без каких-либо проблем. Я, на самом деле, думал, что отношение будет гораздо хуже.

– Пугает ли вас возбуждение уголовного дела?

– Ну, пока нормально. Я не особо думаю переживать, потому что чем больше переживаешь, тем больше начинаешь бояться. Сейчас пока параллельно отношусь, не нейтрально, но осознаю тот момент, что, да, могу "уехать".

​– Что вас не устраивает в текущей ситуации в стране?

– В текущей ситуации меня не устраивает то, что мы ведем войны, живет хорошо Москва, а глубинка страдает. Москва и Питер хорошо живут, а все остальные – живите как хотите.

– Не повлияет ли на вашу протестную деятельность то, что после вашей акции было возбуждено уголовное дело?

– Понятно, что я не буду лишний раз рисковать. Опять попадать еще по одной-двум статьям – это тоже не выход. Конечно же, я буду участвовать [в акциях протеста], но я буду теперь в более мягких формах это делать, более аккуратно.

Вскоре после интервью Алексей Климишин сообщил, что в полиции ему назначили нового следователя и перенесли встречу на четверг, 18 октября.