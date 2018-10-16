Корреспонденту "Медиазоны" отменили штраф за неподчинение приставу

Суд в Санкт-Петербурге прекратил административное дело в отношении корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля и отменил назначенный ему штраф в размере 500 рублей. Об этом сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Виталий Черкасов.

Френкеля обвиняли в неповиновении приставу. Корреспондент якобы провоцировал окружающих на противоправные действия на одном из заседаний суда по делу сообщества "Сеть". Судья отменил постановление из-за нарушений, которые были допущены судом первой инстанции. Дело было прекращено по истечении срока давности.

В мае суд в Санкт-Петербурге отменил штрафы корреспондентам "Медиазоны" Саше Богино и Давиду Френкелю, которых обвинили в нецензурной брани во время суда по делу антифа-активиста Игоря Шишкина.