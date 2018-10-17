В Магнитогорске завели дело об издевательствах в больнице

Следственный комитет возбудил уголовное дело об издевательствах над пожилым пациентом психоневрологической больницы в Магнитогорске. Ведомство пока не сообщает о задержаниях и не называет имена подозреваемых.

Местные СМИ пишут, что главного врача учреждения Александра Беликова уже уволили. В больнице проводит проверку комиссия Министерства здравоохранения России.

Видеозапись издевательств над пациентом накануне опубликовал портал 74.ru. На ней видно, как двое санитаров заставляют пожилого мужчину бегать за ними, а также пинают его. Сообщается, что видео снято в июне, а в сентябре пациент умер.